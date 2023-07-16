Россия в апреле-мае 2023 года стала второй после Китая по объемам экспорта продукции в Индию

Россия в апреле-мае 2023 года ввезла в Индию товаров на $11 млрд, что позволило ей стать второй по объемам экспорта со страной-партнером после Китая, который ввез на сумму в $4 млрд больше. Вырос и товарооборот: за первые пять месяцев он достиг $27,1 млрд. Растет также импорт продукции, но он пока не превышает $1 млрд.

Согласно данным индийского Министерства торговли, Россия стала ввозить в Индию на 200% больше товаров (в аналогичный период 2022 года экспорт составлял $3,6 млрд против текущих $11 млрд). Но даже эти цифры для страны-партнера РФ не рекордные: Греция, к примеру, стала поставлять Индии на 1330% товаров больше.



Лидером в товарообороте с регионом остается Китай, но динамика роста экспорта китайских товаров в Индию — лишь 2%. В пятерке лидеров по поставкам в страну фигурируют также США (прирост экспорта 17% до $6,8 млрд), ОАЭ (+31% до $6,67) и Саудовская Аравия (+14% до $5,8 млрд).



Товарооборот России и Индии с января по май 2023 года увеличился в 3,8 раза и составил $27,1 млрд. По этому показателю нас все так же обгоняет Китай, чей товарооборот с Индией в денежном выражении составляет $41,1 млрд. И США с $30,4 млрд тоже пока не удалось догнать, а вот ОАЭ с $24,2 млрд Россия опередила.

Существенный прирост экспорта и товарооборота в целом эксперты связывают с рекордными поставками в Индию российской нефти (например, в мае они достигали 1,96 млн баррелей в день, что на 15% выше апрельских показателей).

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