83% россиян пользуются интернетом каждый день — Mediascope

83% россиян пользуются интернетом каждый день, показало исследование. Почти половина пользователей заходят в интернет только с телефона или планшета, а больше всего времени в интернете они тратят на просмотр видео и общение в мессенджерах.
Россияне проводят в интернете в среднем 4 часа 17 минут ежедневно. Об этом говорится в исследовании Mediascope за октябрь 2023 года.
83% россиян в возрасте старше 12 лет пользуются интернетом каждый день. Больше всего времени они проводят за просмотром видеороликов (18%, из них 16% – YouTube), общением в мессенджерах и соцсетях (17%).
На e-Commerce площадки россияне тратят 4% от проводимого в интернете времени. В топ площадок по среднесуточному охвату, по данным Mediascope, вошел маркетплейс Ozon.
Почти каждый второй россиянин пользуется Telegram и «ВКонтакте» каждый день. По охвату аудитории лидирует «ВКонтакте» – 73% пользователей интернета заходили в соцсеть в октябре хотя бы один раз.
Фото на обложке: Dean Drobot /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как мини-приложения «ВКонтакте» помогают бизнесу увеличивать продажи и растить лояльность
- 2 8 главных ошибок при продвижении сообщества «ВКонтакте»
- 3 20 направлений интернет-маркетинга, которые стоит использовать осенью 2023
- 4 Метрики в брендинговом агентстве: как построить и отладить все механизмы
- 5 Привлекаем аудиторию в приложение: платные и бесплатные источники установок
ВОЗМОЖНОСТИ
15 ноября 2023
17 ноября 2023
18 ноября 2023