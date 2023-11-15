83% россиян пользуются интернетом каждый день — Mediascope

83% россиян пользуются интернетом каждый день, показало исследование. Почти половина пользователей заходят в интернет только с телефона или планшета, а больше всего времени в интернете они тратят на просмотр видео и общение в мессенджерах.

Россияне проводят в интернете в среднем 4 часа 17 минут ежедневно. Об этом говорится в исследовании Mediascope за октябрь 2023 года.

83% россиян в возрасте старше 12 лет пользуются интернетом каждый день. Больше всего времени они проводят за просмотром видеороликов (18%, из них 16% – YouTube), общением в мессенджерах и соцсетях (17%).

На e-Commerce площадки россияне тратят 4% от проводимого в интернете времени. В топ площадок по среднесуточному охвату, по данным Mediascope, вошел маркетплейс Ozon.

Почти каждый второй россиянин пользуется Telegram и «ВКонтакте» каждый день. По охвату аудитории лидирует «ВКонтакте» – 73% пользователей интернета заходили в соцсеть в октябре хотя бы один раз.

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