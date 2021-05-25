Россиян будут судить при помощи ИИ

В России запустили пилотный проект, подразумевающий использование технологий искусственного интеллекта в судебной практике. Об этом рассказал Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов на пленарном заседании Совета судей.

ИИ уже используют на трех судебных участках в Белгородской области. С использованием технологии готовятся приказы по взысканию налогов с граждан.

«Искусственный интеллект будет использоваться при взыскании трех видов налогов: имущественного, транспортного и земельного», – сказал Виктор Момотов.

Он отметил, что в задачи ИИ не входит вынесение судебного приказа, но с его помощью будут готовиться документы и проверяться реквизиты.

«Принятие решения в электронном виде с помощью слабого искусственного интеллекта позволит оперативно направлять приказ гражданину, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг», – добавил Момотов.

Председатель Совета судей отметил, что они считают актуальной задачу по расширению автоматизации приказного производства.

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