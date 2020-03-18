Опрос: россияне доверяют бизнесу меньше, чем спецслужбам

Россияне положительно относятся к предпринимателям, но не доверяют им. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра». 80% респондентов считают полезным для страны малый и средний бизнес, 58% — крупный бизнес.

Треть опрошенных называют предпринимателей одними из «самых умных, талантливых и способных людей в России» (33%). По мнению респондентов, главный вклад бизнеса в развитие страны — новые рабочие места и отчисление налогов в бюджет.

Однако бизнесу доверяют меньше, чем армии, спецслужбам и церкви. Малому бизнесу безусловно доверяет четверть опрошенных, крупному — 16%.

Самыми уважаемыми предпринимателями россияне считают Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Михаила Прохорова и Михаила Ходорковского. Реже упоминались имена тех, кто создал бизнес с нуля: Павла Дурова, Олега Тинькова, Сергея Галицкого.

Три четверти опрошенных сказали, что в России сложно открыть новый бизнес. Опыт предпринимательской деятельности есть только у 14% россиян. Для открытия своего дела, по мнению респондентов, необходим стартовый капитал, связи в органах власти и поддержка государства.

Респонденты также назвали препятствия для ведения бизнеса в России:

высокие налоги — 42%,

коррупция — 29%

отсутствие стартового капитала — 26%,

высокие ставки по кредитам — 26%.

40% россиян считают распространенным необоснованное уголовное преследование предпринимателей, треть — рейдерский захват чужого бизнеса.

«Левада-Центр» проводил опрос в ноябре прошлого года среди 1600 человек.

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