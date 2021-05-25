Россияне посчитали взаимодействие с бюрократией главной преградой для развития бизнеса – опрос

Каждый четвертый россиянин уверен, что заниматься предпринимательством в России – непросто, а самым сложным в этом деле считает взаимодействие с государственными структурами, следует из результатов опроса, проведенного «Ситимобилом для бизнеса» и «VK Работой».
35% опрошенных назвали трудности с бюрократией преградой при ведении бизнеса. Каждый третий боится сложностей в первый год после запуска проекта, а 29% – не уверены в том, что сохранят оптимизм после первых неудач. При этом только 12% предпочли бы строить бизнес в одиночку, подавляющее большинство считают, что для запуска проекта в России нужен партнер.
Для 7 из 10 опрошенных главным критерием успешности дела является объем прибыли. Половина из них считает, что бизнес можно назвать успешным, когда он принес первый миллион, еще половина – когда она вышел на самоокупаемость. Трети опрошенных важно, чтобы предпринимательство не лишало их достаточного для общения с семьей и друзьями времени.
Как показал опрос, лучше всего готовы к запуску собственного стартапа люди в возрасте от 30 до 40 лет, говорится в исследовании. После 30 лет россияне более оптимистично смотрят на перспективы: трех из четырех опрошенных не пугают риски все потерять, отмечается в исследовании.
Опрос проводился в апреле-мае 2021 года. В нем приняли участие 1127 человек.
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