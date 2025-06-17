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При покупке авто с пробегом весной россияне чаще выбирали «японцев»

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

С марта по май 96% сделок в «СберАвто» пришлось на автомобили с пробегом, а медианный год производства проданных машин — 2014-й. Компания поделилась итогами весенних продаж с Русбейс. Они показали, что 28% покупателей выбирали японские автомобили.

При покупке авто с пробегом весной россияне чаще выбирали «японцев»
  1. Новости

На втором месте предпочтений среди подержанных авто оказались японские марки (19%), на третьем ― южнокорейские (18%). В сегменте новых лидируют российские (50%) и китайские (33%) авто.

Основные тенденции. Аналитики сообщили, что медианная стоимость подержанных машин составила 1,2 млн рублей, новых — 1,96 млн. 46% покупателей выбирали машины дешевле 1 млн рублей. В топ-3 брендов вошли Lada (11% сделок), Kia (9%) и Toyota (7%). А самыми активными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область и Татарстан.

  • В прошлом году, по данным «Авто.ру», доля продаж автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей на вторичном рынке России превышала 60%. Наиболее распространенными марками стали автомобили из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%).

Фото на обложке: Anato Vol / Shutterstock / FOTODOM

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