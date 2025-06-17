С марта по май 96% сделок в «СберАвто» пришлось на автомобили с пробегом, а медианный год производства проданных машин — 2014-й. Компания поделилась итогами весенних продаж с Русбейс. Они показали, что 28% покупателей выбирали японские автомобили.

При покупке авто с пробегом весной россияне чаще выбирали «японцев»

https://rb.ru/news/rossiyane-chashe-vybirali-yaponcev/

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