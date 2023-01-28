Россияне через системы денежных переводов за 2022 год вывели более $23 млрд

За ушедший 2022 год жители РФ вывели в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию через системы денежных переводов более $23 млрд. Объем выводимых средств — это рекордные для каждого государства суммы с тех лет, когда страны начали вести соответствующую статистику.
Статистику переводов через системы «Юнистрим», Contact, «Золотая Корона» и др., а также через банковскую инфраструктуру изучил РБК. Он приводит следующие цифры:
- В Казахстан ушло 357 млрд тенге ($775,4 млн), это в 6,8 раз больше 2021 г. и рекорд с 2014 г.,
- В Грузию ушло порядка $2 млрд, это в 5 раз больше 2021 г. и рекорд с 2012 г.,
- В Узбекистан ушло $14,5 млрд, это 2,6 раз больше 2021 г.,
- В Армению ушло $3,1 млрд (данные за 11 месяцев), это в 4 раза больше 2021 г. и рекорд с 2004 г.,
- В Киргизию ушло $2,6 млрд (данные за 11 месяцев), это на 6% больше 2021 г. и рекорд с 2005 г.
Ключевые причины этого роста понятны: две волны переездов (весной и осенью 2022 года), релокация бизнесов, а также «карточный туризм».
Россияне регулярно совершают выезды за банковскими картами соседних государств, чтобы иметь возможность оплачивать попавшие под санкции товары и пользоваться интернет-сервисами, не принимающими российские карты.
Впрочем, эксперты подчеркивают, что в структуре денежных переводов остались и средства, выводимые мигрантами, работающими в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
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