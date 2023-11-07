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Спрос россиян на недвижимость в Дубае резко сократился — Bloomberg

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Спрос россиян на недвижимость в Дубае в последние несколько месяцев резко сократился. К этому привели слабый рубль и рост цен на недвижимость в Эмирате. Этим летом россияне продали в Дубае недвижимости на сумму почти в два раза больше, чем купили, сообщил Bloomberg.

Спрос россиян на недвижимость в Дубае резко сократился — Bloomberg

Россияне стали менее заинтересованы в покупке недвижимости в Дубае. В период с июня по август 2023 года граждане России купили в Эмирате недвижимости на сумму в два раза меньше, чем продали – $39,9 млн против $75,1 млн, рассказал Bloomberg глава агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи.

К снижению спроса на недвижимость в Дубае привели рост ее стоимости (+30% за последние два года), а также падение курса рубля к мировым валютам, сообщили агентству брокеры.

В третьем квартале 2023 года россияне заняли пятое место среди иностранцев по числу сделок с недвижимостью в Дубае. По итогам второго квартала граждане России занимали в этом списке третью строчку. По оценке Bloomberg, наибольшее падение спроса наблюдается на рынке элитной недвижимости Дубая.

Фото на обложке: Cara-Foto / Shutterstock

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