Спрос россиян на недвижимость в европейских странах вырос на 17%

Спрос россиян на недвижимость в Европе за последний год вырос на 17%. Несколько стран Евросоюза, часть из которых в России считают «недружественными», вошли в топ самых популярных для покупки недвижимости за границей. Только на Испанию, Грецию, Португалию, Францию и Италию пришлось около трети спроса россиян на зарубежную недвижимость, сообщили брокеры.
В период с марта 2022 года по апрель 2023 года спрос россиян на недвижимость в Европе вырос на 17,1% по отношению к тому же периоду 2021-2022 годов, рассказали в международной брокерской компании Propriete Generale Group.
В топ-10 самых популярных стран для покупки россиянами недвижимости вошли пять стран Евросоюза: Греция, Португалия, Франция и Италия. На эти страны пришлось 35% спроса россиян на недвижимость за границей.
Наиболее распространенным вариантом покупки недвижимости в Европе у россиян остаются жилые квартиры и дома, сообщили в Propriete Generale Group.
Несмотря на санкции и трудности с переводом денег из России, открытие и обслуживание банковских счетов, эксперты наблюдают устойчиво высокий спрос россиян на покупку недвижимости в европейских странах.
Фото на обложке: Propriete Generale Group
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