Контроль расходов помог сэкономить почти половине россиян

Более 40% россиян боятся подсчитать свои годовые расходы, при этом 62% всё же анализируют финансы, сообщают аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру». Почти половина участников опроса отметила, что контроль бюджета помог сэкономить, а 21% признались, что тратили больше, чем в прошлом году. Основная статья расходов остаются продукты питания.

Половина россиян смотрит готовую аналитику расходов, треть пересчитывает траты вручную

По данным исследования, 62% респондентов в той или иной форме анализируют свои финансовые итоги года. Годом ранее такой подход практиковали только 55% опрошенных.

Чаще всего для подведения финансовых итогов года россияне используют банковские приложения: 51% респондентов смотрят готовую аналитику расходов. 28% дополнительно пересчитывают траты вручную, а 21% используют отдельные приложения для учета личных финансов или таблицы.

35% россиян не видят смысла в аналитике доходов и расходов

Среди респондентов, которые не подводят финансовые итоги года, 43% сообщили, что опасаются увидеть настоящий объём своих расходов. Ещё 22% отметили, что ранее не задумывались о необходимости подсчёта трат и не рассматривали такой вариант анализа личного бюджета.

При этом 35% опрошенных из этой группы считают финансовую аналитику бессмысленной. По их мнению, доходы и расходы в текущих условиях невозможно контролировать.

21% россиян стали тратить больше, чем в прошлом году

Некоторым респондентам более внимательное отношение к расходам помогло отложить деньги. Почти половина опрошенных — 48% — отметили, что анализ бюджета помог им сэкономить в уходящем году.

При этом 21% участников исследования сообщили, что не только не сэкономили, но и стали тратить больше, чем годом ранее. Еще 31% заявили, что их финансовая ситуация в целом не изменилась — без заметных накоплений или выхода за рамки бюджета.

Продукты питания — основная статья расходов

Согласно данным банковской аналитики, крупнейшими статьями расходов остаются продукты питания, путешествия и маркетплейсы. Продукты питания как основную категорию трат указали 79% опрошенных, что на 6% больше, чем год назад.

Рост расходов на путешествия отметили 64% респондентов, а увеличение трат на онлайн-магазины и маркетплейсы — 37%. В то же время доля расходов на развлечения и досуг снизилась с 42% до 33%.

Растёт внимание к отмене подписок и регулярных списаний

Отдельно респонденты отметили рост внимания к подпискам и регулярным списаниям. 46% опрошенных сообщили, что годовая финансовая аналитика помогла им обнаружить ненужные подписки и сервисы и отписаться от них.

Годом ранее на это указывали только 34% участников опроса — это свидетельствует о росте интереса россиян к оптимизации постоянных расходов и пересмотру мелких, но регулярных платежей.