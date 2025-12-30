Россияне подвели финансовые итоги 2025-го: 43% боятся увидеть свои траты — 48% контроль расходов помог сэкономить
Контроль расходов помог сэкономить почти половине россиян
Половина россиян смотрит готовую аналитику расходов, треть пересчитывает траты вручную
По данным исследования, 62% респондентов в той или иной форме анализируют свои финансовые итоги года. Годом ранее такой подход практиковали только 55% опрошенных.
Чаще всего для подведения финансовых итогов года россияне используют банковские приложения: 51% респондентов смотрят готовую аналитику расходов. 28% дополнительно пересчитывают траты вручную, а 21% используют отдельные приложения для учета личных финансов или таблицы.
35% россиян не видят смысла в аналитике доходов и расходов
Среди респондентов, которые не подводят финансовые итоги года, 43% сообщили, что опасаются увидеть настоящий объём своих расходов. Ещё 22% отметили, что ранее не задумывались о необходимости подсчёта трат и не рассматривали такой вариант анализа личного бюджета.
При этом 35% опрошенных из этой группы считают финансовую аналитику бессмысленной. По их мнению, доходы и расходы в текущих условиях невозможно контролировать.
21% россиян стали тратить больше, чем в прошлом году
Некоторым респондентам более внимательное отношение к расходам помогло отложить деньги. Почти половина опрошенных — 48% — отметили, что анализ бюджета помог им сэкономить в уходящем году.
При этом 21% участников исследования сообщили, что не только не сэкономили, но и стали тратить больше, чем годом ранее. Еще 31% заявили, что их финансовая ситуация в целом не изменилась — без заметных накоплений или выхода за рамки бюджета.
Продукты питания — основная статья расходов
Согласно данным банковской аналитики, крупнейшими статьями расходов остаются продукты питания, путешествия и маркетплейсы. Продукты питания как основную категорию трат указали 79% опрошенных, что на 6% больше, чем год назад.
Рост расходов на путешествия отметили 64% респондентов, а увеличение трат на онлайн-магазины и маркетплейсы — 37%. В то же время доля расходов на развлечения и досуг снизилась с 42% до 33%.
Растёт внимание к отмене подписок и регулярных списаний
Отдельно респонденты отметили рост внимания к подпискам и регулярным списаниям. 46% опрошенных сообщили, что годовая финансовая аналитика помогла им обнаружить ненужные подписки и сервисы и отписаться от них.
Годом ранее на это указывали только 34% участников опроса — это свидетельствует о росте интереса россиян к оптимизации постоянных расходов и пересмотру мелких, но регулярных платежей.
- 1 Финансовый гороскоп на 2026 год: бизнес-прогноз по всем знакам зодиака Для тех, кому очень интересно, что говорят звёзды 29 декабря 2025, 13:30
- 2 Фастфуд в 2025-м: готовая еда как поп-культура во Вкусно — и точка, ROSTIC’S и Додо Пицца Коллаборации с Чебурашкой, Смешариками, мобильными играми и брендами одежды 27 декабря 2025, 16:00
- 3 В 2026-м сильного роста зарплаты не будет: уже сейчас сотрудники меняют место работы из-за разницы в 5-10 тыс. ₽ Зарплата в 2026-м будет расти у специалистов узкого профиля 25 декабря 2025, 14:30
- 4 Книги про бизнес — топ 2025-го: что реально читали предприниматели в этом году 26 бизнес-книг по психологии, переговорам и управлению для предпринимателей в 2025 году 23 декабря 2025, 21:26