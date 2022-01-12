Россияне потратили в мобильных приложениях $1,5 млрд за год — исследование

Как выяснили эксперты, российские потребители с гаджетами на Android провели в мобильных приложениях почти 95 млрд часов, потратив за это время более $1,5 млрд, из которых $1 млрд — на мобильные игры.

Согласно данным из отчета State of Mobile 2022, в прошлом году Россия заняла 11 место в мире по тратам пользователей в мобильных приложениях, расходы россиян выросли в 1,5 раза с 2019 года.

В среднем каждый житель России проводил в приложениях 4,1 часа, в мире этот показатель составляет 4,8 часа. За год россияне скачали мобильные приложения 5,5 млрд раз, по этому показателю страна занимает шестое место в мире. Лидером по загрузкам стал Китай, где жители установили мобильные приложения 98 млрд раз за год.

Мировые разработчики в 2021 году выпустили 2 млн новых приложений и игр, их общее количество достигло 21 млн. Число приложений, в которых пользователи потратили более $100 млн, выросло на 20%.

Расходы на рекламу в приложениях превысили $295 млрд, увеличившись на 23% за год. В 2022 году этот показатель может достигнуть $350 млрд, прогнозируют эксперты.

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Благодаря TikTok 7 из каждых 10 минут пользователей в мобайле были потрачены на социальные, фото- и/или видеоприложения.

Мировые потребительские расходы на приложения для знакомств превысили $4,2 млрд, что в 1,55 раза больше, чем за 2019 год.

Время, проведенное в приложениях для шоппинга, достигло 100 млрд часов, увеличившись на 18% в годовом исчислении. Среди лидеров – fast fashion, social shopping, а также крупные компании.

Приложения для еды и напитков достигли нового рубежа – 194 млрд сеансов в 2021 году, что в 1,5 раза больше, чем два года назад.

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