Россияне спровоцировали рост цен на недвижимость в Турции и ОАЭ

Рост цен на покупку и аренду домов на Кипре, в Турции и ОАЭ во многом связан с тем, что именно эти страны стали наиболее популярными у россиян для приобретения зарубежной недвижимости в 2022 году. Спрос на дома по этим направлениям был и раньше, но за прошлый год он увеличился в среднем вдвое. Это привело к снижению числа предложений и соответствующему росту стоимости премиальной недвижимости и арендной платы.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких экспертов, те российские миллионеры, которые раньше приобретали дома в Европе, а теперь осознали, что «им здесь не рады», активно скупают недвижимость в ОАЭ.
По словам исполнительного директора агентства недвижимости Luxhabitat Sotheby’s в Дубае Джорджа Азара, в 2022 году россияне установили рекорд по количеству сделок с недвижимостью — более 86 тыс.
Из приобретенных домов 219 стоили более $10 млн, и это вдвое больше, чем в 2021 году.
«Дубай всегда был популярен среди россиян, но, несомненно, в прошлом году увеличилось число людей, приезжающих на постоянной основе в поисках жилья и переезда своей семьи», — говорит Ричард Уэйнд, управляющий директор Betterhomes.
Аналитическое агентство Knight Frank Research подтверждает рост числа сделок, а также отмечает и сопутствующую тенденцию: цены на премиальную недвижимость Дубая подскочили на 44%, а арендная плата — на 25%.
Аналогичная ситуация наблюдается в Турции, где предприниматели из РФ купили каждый четвертый объект недвижимости (их тех, что продавали иностранцам).
В итоге Россия среди представителей зарубежных стран лидирует как по покупкам жилья в Турции, так и по числу выданных ВНЖ (153 тыс.).
Всего россияне приобрели свыше 16 тыс. домов, что также вдвое больше, чем в 2021 году.
Спрос на недвижимость Кипра среди россиян также весьма высок, как отмечает Павлос Лоизу из Ask WIRE. Эксперт констатирует рост арендной платы на 23% (в среднем) и резкое сокращение числа домов на продажу в Лимассоле (поскольку большинство уже продано «молодым специалистам 30-40 лет» из РФ и СНГ).
Фото на обложке: Unsplash
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