Россияне стали чаще менять валюту в 2021 году — исследование

Исследование банка «Русский стандарт» показало , что в 2021 году россияне стали чаще покупать (58%) нежели продавать (42%) валюту. Средняя сумма обмена составила 68 959 руб.

Это на 10% ниже показателя в 2020 году, но практически на 30% выше, чем в 2019.

При этом доллар и евро наоборот чаще продавали (57%), чем покупали (43%). Средний чек обмен доллара составил 906$, а евро — €852.

По данным исследования, самое большое количество операций пришлось с июля по сентябрь. Авторы исследования связывают подобную активность с обострением дельта-штамма коронавируса, а также повышением ключевой ставки ЦБ РФ и снижением цен на нефть.

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Фото на обложке: Lesia Kapinosova/ Shutterstock