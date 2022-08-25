Россияне стали меньше тратить на ноутбуки

В июле российские ритейлеры продали ноутбуков на 22% меньше. При этом китайские производители Honor и Huawei нарастили продажи на фоне сокращения их у Apple и Asus, которые приостановили поставки на российский рынок.

В июле было продано 222 тыс. ноутбуков на 13,1 млрд рублей. За первые шесть месяцев было продано около 1,4 млн ноутбуков на 90 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Глава Lenovo в России Александр Катаев сообщил, летом продажи ноутбуков традиционно снижаются. В июле продажи ожили за счет снижения цен на некоторые модели и маркетинговые активности.

В «Ситилинке» осенью ждут увеличения продаж собственных торговых марок и китайских брендов компьютеров и ноутбуков. Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов считает, что преждевременно говорить о восстановлении продаж до уровня прошлого года в связи с приостановками поставок от крупных производителей. Однако он не исключил, что динамика будет положительной за счет предновогодних продаж.

Фото на обложке: Unsplash