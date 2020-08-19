Россияне рассказали, на что готовы ради высокого заработка

Почти каждый второй россиянин (48%) готов брать на себя большую ответственность и активно работать ради высокой зарплаты. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты опроса на портале «Работа в России».

Спокойную работу с небольшим уровнем ответственности и средним доходом предпочитают 36% респондентов. Еще 7% согласны на небольшую зарплату при условии минимальной ответственности.

Россиян также спросили, что бы они хотели изменить на рабочем месте. Ответы распределились так:

систему премирования (об этом заявили 40% опрошенных);

чтобы работа находилась ближе к дому (30%);

график работы (20%);

хотели бы перейти на удаленную работу (10%).

Россияне работают не только из-за денег, показал опрос. Так, при отсутствии финансовых трудностей и возможности не ходить на работу 64% интервьюируемых все равно продолжали бы трудиться. По их словам, делали они бы это ради удовольствия. Еще 36% в таком случае занялись бы домашними делами.

В опросе приняли участие больше девяти тысяч человек из всех регионов России.

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock