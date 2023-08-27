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На 70% выросло за год число компаний с российским капиталом в Казахстане

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Торгпред РФ в Казахстане Антон Логинов  сообщил, что в республике за год резко возросло количество компаний с российским капиталом — на 70% в сравнении с прошлым годом.

На 70% выросло за год число компаний с российским капиталом в Казахстане

К началу августа в стране зарегистрирована 41 тыс. зарубежных компаний, из которых 18 тыс. имеют российский капитал, как сообщил Логинов «РИА Новостям». По большей части это представители малого и среднего бизнеса (крупных корпораций — менее 1%).

Максимальный приток предпринимателей в Казахстан пришелся на конец 2022 года (к началу декабря в страну въехало 400 тыс. россиян, среди которых и бизнесмены-релоканты с собственными компаниями и стартапами).

Минэко республики отмечает, что за январь-октябрь 2022 года ВВП Казахстана прирос на 2,5%, а инвестиции в основной капитал — на 6,7%.

Фото на обложке: Unsplash

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