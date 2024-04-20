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Росимущество продало на торгах 100% акций «Росспиртпрома»

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Росимущество завершило продажу АО «Росспиртпром», крупнейшего производителя спирта в России. Компания «Бизнес-альянс» выкупила 100% акций предприятия, стоимость сделки составила 8,289 млрд рублей.

Росимущество продало на торгах 100% акций «Росспиртпрома»

Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».  На торги было выставлено 6,865 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. При этом начальная цена составляла 10,610 млрд рублей.

Росимущество уже пыталось продать «Росспиртпром» в январе 2024 года, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. Предприятию принадлежат восемь заводов в регионах России.

Компания занимается производством этилового спирта, перевозкой опасных грузов, а также вывозом, хранением и уничтожением по решению суда конфискованной спиртосодержащей продукции.

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock

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