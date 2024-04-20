Росимущество продало на торгах 100% акций «Росспиртпрома»

Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». На торги было выставлено 6,865 млрд обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. При этом начальная цена составляла 10,610 млрд рублей.

Росимущество уже пыталось продать «Росспиртпром» в январе 2024 года, однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. Предприятию принадлежат восемь заводов в регионах России.

Компания занимается производством этилового спирта, перевозкой опасных грузов, а также вывозом, хранением и уничтожением по решению суда конфискованной спиртосодержащей продукции.