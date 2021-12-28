Росстат начнет по-новому рассчитывать инфляцию

Росстат с января 2022 года будет рассчитывать еженедельный индекс потребительских цен (ИПЦ) по формуле Ласпейреса, как и месячный ИПЦ. Это позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. Также Росстат увеличит количество товаров и услуг для расчета месячной инфляции.

С января 2022 года Росстат вносит изменения в расчет еженедельной оценки ИПЦ.

«Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, — по формуле Ласпейреса. «Индивидуальные индексы цен будут агрегироваться на верхний уровень с ежемесячной рекурсией (изменением в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги) весов - базисных потребительских расходов населения», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Ранее методология расчета оценки недельной инфляции учитывала изменения средних цен по РФ, агрегируемых с учетом постоянных удельных весов, на наблюдаемые товары.

Также с января изменится процедура учета потребительских цен для расчета еженедельной и ежемесячной оценки.

Еженедельная регистрация потребительских цен переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу.

«Ежемесячная регистрация потребительских цен, которая раньше начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца, теперь будет проводиться в последние пять дней месяца», — пояснили в ведомстве. Цены на бензин и дизельное топливо будут регистрироваться еженедельно во всех наблюдаемых городах, а не только в региональных центрах, как было ранее.

Кроме того, Росстат увеличит количество товаров и услуг для расчета месячной инфляции с 556 до 558 товарных позиций. При этом близкие по потребительским свойствам товары будут объединены в одну позицию, а перечень лекарственных средств увеличится с 53 до 64.

При этом сохранится разделение на автомобили отечественного производства и автомобили зарубежных производителей, куда включены и производимые в России на автозаводах автомобили иностранных брендов.

Также из нового перечня будут исключены такие позиции, как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или обслуживание банковской карты в национальной валюте. Вместо этого появятся такие позиции, как месячный абонемент в фитнес-центр и поездка на отдых в Египет.

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