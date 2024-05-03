Росстат планирует отслеживать расходы россиян через данные торговых сетей

Росстат начнет отслеживать траты россиян, особенно обеспеченных и многодетных, через данные торговых сетей. Служба хочет усовершенствовать методы оценки доходов и расходов граждан.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР), узнал РБК. Ее тема — «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и [при] ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».

Работы стоимостью 6 млн рублей должны быть завершены в ноябре 2024 года. Предполагается, что они пройдут в два этапа, первый предстоит закончить в сентябре этого года.

В качестве целей работы указано достижение полноты выборки, а также повышение результативности сбора первичных данных в рамках выборочных наблюдений доходов и расходов домохозяйств, говорится в материалах закупки.

Выполнение НИР предполагает, что подрядчик выработает ряд рекомендаций, которые помогут внедрить систему сбора данных о тратах граждан. Система призвана совместить использование опросного метода и «внешних источников информации».

Как уточнили для издания в Росстате, помимо непосредственно опросов служба намерена использовать данные о покупках, которые собираются ритейлерами и аккумулируются в платежных системах банков.

Чьи данные интересуют Росстат в первую очередь

В рамках работ требуется найти метод, который сделает более точным охват домохозяйств с «относительно высокими доходами». Также авторам НИР рекомендуется проработать вопрос о том, как устранить ошибки или неполноту регистрации сведений о расходах домашних хозяйств всех категорий.

Росстат относит к населению с наивысшими доходами граждан со среднедушевым доходом более 100 тыс. рублей в месяц.

Исполнителям научно-исследовательских работ предстоит установить данные для формирования выборки целевой группы «многодетные семьи» и определить, каким образом обеспечить репрезентативность по стране в целом и по отдельным регионам в частности. От авторов ждут создания «проекта дизайна» программы, объединяющей данные опросов и административные сведения.

Возможные препятствия на пути реализации проекта

Как отмечает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, использование «внешних источников информации» может затруднить банковская тайна. Согласно ей, кредитные организации не могут предоставлять сведения о клиентах третьим лицам (кроме исключений, связанных с работой судов и правоохранителей).

Помимо этого, на сегодняшний день ограничены возможности учета наличных расчетов. Кроме того, есть транзакции, которые в целом отследить невозможно, например, в цифровых валютах.

Это уже не первый случай, когда Росстат пытается усилить отслеживание финансового положения россиян. Осенью 2023 года служба заказала работу для усовершенствования учета доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и финансовых операций за границей.

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