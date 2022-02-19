«Росстат» сообщил о рекордном росте экономики с 2008 года

«Росстат» оценил рост ВВП России в 2021 году, и подсчеты ведомства превысили прогноз Минэкономразвития (4,5%). Объем ВВП составил свыше 130 трлн рублей, что на 4,7% больше показателей 2020 года и на 1,9% больше 2019 года.

Эксперты отмечают, что ВВП впервые дал такой скачок вверх. Предыдущий рекорд был в 2008 году и составил 5,2%, пишет ТАСС.

Также, по данным «Росстата», доля расходов на конечное потребление в составе ВВП увеличилась на 7,1%.

Общий рост ВВП и рост потребительских расходов аналитики связывают с оживлением экономики после наиболее тяжелого периода пандемийных ограничений.

«Рост конечного потребления связан c заметным оживлением потребительского спроса, расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 9,6%», — уточнили в «Росстате».

Рост наблюдался в 2021 году практически во всех отраслях экономики. Лидерами по увеличению добавленной стоимости стали:

гостиничный и ресторанный бизнес (+24,1%),

водоснабжение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (+13,8%),

финансы и страхование (+9,2%)

спорт, культура и искусство (+8,4,%),

оптовая торговля и ритейл (+8,1%),

IT и телеком (+8,1%),

логистика и хранение (+7,8%),

электроэнергетика, газоснабжение (+6,1%),

строительство (+5,8%),

обрабатывающие производства (4,6%),

добыча полезных ископаемых (4,2%).

Не ощутили подъема в ушедшем году социальная сфера, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота.

Подобное оживление в бизнесе повысило и спрос на услуги банков и страховых компаний, что объясняет такой прирост добавленной стоимости в этой сфере (третье место).

Повысились в структуре ВВП также доля оплаты труда (c 41,1% до 46,2%) и чистых налогов на производство и импорт (с 10% до 10,6%), что также связано с общим восстановлением экономики.

В «Росстате» сообщают, что объем ВВП, состав его компонентов и динамика будут уточняться по мере поступления необходимой информации.

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Фото на обложке: cottonbro / Pexels