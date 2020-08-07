Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты «РИА Рейтинга» проанализировали , в каких отраслях самые высокие зарплаты в России. На первом месте в списке рыболовство (29% занятых в этой сфере получают больше 100 тысяч рублей в месяц). Исследователи изучили данные Росстата с мая 2019 по май 2020 года.

Высокие зарплаты в рыболовстве отчасти связаны с компенсациями. Ловля рыбы проходит в тяжелых климатических условиях в открытом море, вдалеке от дома. В этом отрасли занято меньше 0,2% всех работающих россиян.

На втором месте в рейтинге сфера финансов. Там 27,3% сотрудников зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты говорят, что финансовая сфера остается одной из самых привлекательных для построения успешной карьеры.

Замыкает тройку лидеров отрасль добычи полезных ископаемых. Авторы исследования отмечают, что большая часть сотрудников в этой отрасли работает вахтовым методом, покидая на время свои семьи, а добыча ведется в местах с суровым климатом. Высокие зарплаты отчасти служат компенсацией за тяжелые условия труда.

Также высокие зарплаты в сфере IT и научной деятельности (больше 19% сотрудников получают больше 100 тысяч рублей в месяц).

А вот меньше всего зарабатывают занятые в сельском хозяйстве и легкой промышленности (только 1,2% получают ежемесячно свыше 100 тысяч рублей.

В целом по России такие деньги зарабатывают только 7,2% работников. Среднестатистический работник в 2020 году получал в месяц 35 тысяч рублей.

Эксперты проанализировали 30 отраслей, рассмотрели зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций.

Фото: cpg-photo / Shutterstock