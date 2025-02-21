Цены на овощную консервацию в России вырастут на 5-7% в 2025 году

В России цены на овощную консервацию в рознице увеличатся на 5-7% в 2025 году. Таким прогнозом поделился с RB.RU директор томатного направления торговой марки производителя «Пиканта» (оборот 5,4 млрд рублей в год) Игорь Морозов.

«В 2025 году мы ожидаем дальнейшее повышение цен на овощную консервацию в пределах 5–7%. Основными причинами станут рост затрат на сырье, упаковку и производство. В частности, прогнозируется увеличение стоимости "тетрапака" (упаковка) примерно на 15%. Также возможен рост инфляции в продовольственном секторе до 9%, что повлияет на стоимость овощного сырья, включая кабачки и другие ингредиенты. Помимо этого, ситуацию усугубляют валютные колебания и изменения в международной торговле», — рассказал представитель производителя.

По словам Морозова, в 2024 году был зафиксирован значительный рост цен на овощную консервацию, что было вызвано увеличением спроса и ограничениями в поставках.

«Средняя розничная цена выросла на 10–12% по сравнению с предыдущим годом, что соответствует общей инфляционной динамике. Для "Пиканты" повышение цен составило около 10%. Это связано с ростом себестоимости, в том числе из-за удорожания упаковочных материалов: гофротара подорожала на 9%, стеклотара – на 15–24%», — добавил представитель производителя.

В настоящее время «Пиканта» сосредоточена на оптимизации процессов, что позволит минимизировать влияние внешних факторов на конечную стоимость продукции и развивает ассортимент.

«Пиканта» (ООО «Вкусный продукт») основана в 1999 году и принадлежит Александру Колеснику и Сергею Сергееву. Выручка компании в 2023 году выросла на 10%, 5,4 млрд рублей. Чистая прибыль стала выше на 7,3%, достигнув 437,5 млн рублей. Компания производит более 70 видов консервов.

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