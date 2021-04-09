Рост в 30%: фудтех восстанавливается после пандемии

Венчурный фонд Fuel for Growth, партнёр ГК «ЭФКО», представил аналитический отчёт о мировых инвестициях в сфере foodtech за первый квартал 2021 года. Сумма инвестиций увеличилась до $9,38 млрд — это на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Лидером по количеству сделок стал Китай, впервые обогнав США, гласит отчёт, полученный редакцией RB.RU.

В отчёте учитывались ангельские инвестиции, посевные раунды, инвестиции, выданные в акселераторах и инкубаторах, а также вложения от фондов на ранних и поздних стадиях за первый квартал 2020 и 2021 годов. Всего за первые 3 месяца 2021 года в области foodtech были заключены 272 сделки на $9,38 млрд, что на 30% больше, чем было в 2020 году. Количество сделок при этом сократилось на 18% — в прошлом году за этот же период было подписано 331 соглашение.

По данным F4G, большинство сделок в foodtech-секторе за первый квартал 2021 года пришлось на Китай (35%) и США (33%). В Индии, Испании и Финляндии совершено по 6% сделок соответственно. В остальных странах совершено менее 3% сделок.

Наиболее популярными у инвесторов за 1 квартал 2021 года были вложения в сервисы доставки, маркетплейсы, мобильные приложения в области foodtech — 85%. На производителей продуктов питания и напитков пришлось около 11% от всех сделок. При этом лидерами в этом сегменте являются клеточное мясо и рыба, растительное мясо, белок из насекомых, а также технологии ферментации с помощью грибов, сообщается в отчёте. При этом компании, которые занимаются разработкой «умной» упаковки, сервисами с рецептами, а также производством оборудования вызвали интерес лишь у 4% инвесторов.

«На фоне прошлогоднего успешного размещения компании DoorDash инвесторов по-прежнему привлекает сектор доставки, где мы видим не только наибольшую активность, но и суммы. Прошлогодний рекорд по индонезийской сделке Gojek покорен сделкой Xingsheng Selected, что ярко демонстрирует потенциал потребительского сектора Юго-Восточной Азии с населением более 2 млрд человек. Важным поворотным пунктом для этого сегмента станет внедрение роботизированных средств доставки вместо курьеров, что позволит существенно увеличить доходность. Инвесторы верят в эту модель, о чем свидетельствует раунд в $500 млн в компанию Nuro», — заключил Андрей Зюзин, управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth.

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Фото: Smileus / Depositphoto