Рост рынка микрофинансовых организаций впервые за два года ушёл в минус: по итогам 2025 года он замедлился до 13%

По итогам IV квартала 2025 года объём рынка микрозаймов уменьшился на 6 млрд рублей, опустившись до 520,4 млрд рублей, сообщает Forbes. Снижение на 1,1% за квартал зафиксировано впервые с III квартала 2023 года. По итогам всего 2025 года рынок остался в положительной зоне, однако прибавка оказалась самой скромной за несколько лет — всего 13%.

Снижение рынка микрозаймов происходит на фоне новых законов

Отрасль входит в период глубокой перестройки на фоне масштабных законодательных изменений и подготовки компаний к новой конфигурации рынка. В объединении считают, что в 2026 году эпизоды снижения могут повторяться.

Ключевым фактором давления станут поэтапные ограничения на выдачу займов с высокой полной стоимостью кредита. С октября 2026 года МФО не смогут оформлять одному заемщику более двух займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых. С апреля 2027 года вступит в силу принцип «один заем в руки» для продуктов с ПСК свыше 100%, а между такими займами установят обязательный трёхдневный перерыв. Кроме того, с 1 апреля 2026 года предельная переплата по краткосрочным микрозаймам сроком до года будет снижена с 130% до 100%.

Оффлайн-сегмент теряет позиции быстрее всего — на 12,4% меньше выдач кредитов за полгода

Самое заметное сокращение произошло в офлайн-канале. По итогам IV квартала выдачи «на местах» уменьшились на 7,2%, а за последние шесть месяцев падение достигло 12,4%. Доля оффлайн-сегмента сейчас составляет около четверти портфеля.

При этом источники Forbes не исключают временного роста оффлайн-выдач после введения обязательной биометрической идентификации. С 1 марта 2026 года МФО обязаны проводить её при оформлении займов, а для микрокредитных компаний аналогичная норма начнёт действовать с 1 марта 2027 года. Ограниченная база биометрических данных может осложнить онлайн-оформление для части клиентов.

Сокращение объема рынка продолжится в 2026 году

Эксперты, чьи слова приводит Forbes, считают, что рынок вошёл в стадию структурного охлаждения. По его словам, компании пересматривают подходы к риску на фоне ужесточения требований.

Во втором полугодии 2025 года остановился рост банковских микрофинансовых организаций и проектов маркетплейсов, которые ранее обеспечивали значительную часть расширения портфеля. Это свидетельствует о завершении периода быстрого экстенсивного роста.

Эксперты Forbes также отмечают, что возможно сохранение текущего тренда в 2026 году. Снижение предельной переплаты и лимиты на количество займов меняют экономику краткосрочных продуктов. Рынок будет постепенно смещаться в сторону более длинных и комплексных инструментов. Даже при благоприятном развитии событий в 2026 году рынок сможет показать прирост не более 10%, считают эксперты, слова которых приводит Forbes.