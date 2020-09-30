Крупный производитель овощей ГК «Рост» покупает конкурента

ГК «Рост» Сергея Рукина договорилась о приобретении группы «Долина овощей». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.

«Долина овощей» — производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выбери меня». Общая площадь теплиц у компании — 195 га. Из них 182 га — действующие теплицы, а строительство оставшихся 13 га планируется завершить в 2020 года.

У «Роста» четыре действующих и два строящихся тепличных комбината общей площадью около 193 га (строительство 48 га из них группа завершит в течение ближайшего месяца, еще 46 га — в течение 10 месяцев). Компания специализируется на производстве брендированных овощей среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), а также премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые» и др.).

После покупки «Долины овощей» суммарная площадь у «Роста» достигнет 388 га. По собственным данным, в год компания сможет выпускать 320 000 тонн томатов, огурцов, салатов и ягод.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам экспертов, после сделки ГК «Рост» станет лидером по производству овощей в закрытом грунте в России.