Сбербанк поднимет зарплату сотрудникам, чтобы они не уходили из компании

Сбербанк столкнулся с оттоком персонала и решил бороться с проблемой рублем. С 1 июля компания поднимет зарплату сотрудникам – гонорар самых дефицитных специалистов вырастет на 20%.
О повышении с июля зарплат сотрудникам Сбербанка изданию The Bell рассказал источник в банке, его слова подтвердили в пресс-службе Сбербанка.
В среднем зарплаты сотрудников Сбербанка вырастут на 8,5%. Специалисты некоторых подразделений, например, IT, станут получать на 20% больше. Айтишники получат самое большое повышение потому, что банк хочет предотвратить их отток из компании.
В Сбербанке изданию уточнили, что зарплату сотрудникам действительно поднимут. С 1 июля она вырастет в среднем на 8,5%.
После начала спецоперации на Украине о повышении зарплат сотрудникам заявили в «Альфа-банке» и Модульбанке, напомнило издание.
Фото на обложке: 24K-Production /
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