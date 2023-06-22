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Структура «Ростеха» выдавала китайские антенные системы за собственные — «Ъ»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минпромторг направил в Следственный комитет материалы о возможном мошенничестве со стороны АО «Концерн "Автоматика"», которое входит в «Ростех», пишет «Коммерсантъ». Ведомство с помощью правоохранительных органов намерено возвратить 300 млн рублей, которые были выделены предприятию на разработку спутниковой связи.

Структура «Ростеха» выдавала китайские антенные системы за собственные — «Ъ»

Предприятие получило порядка 300 млн рублей компенсации за создание антенных систем для обеспечения спутниковой связи в машинах, поездах, а также в самолетах и водном транспорте.

Соглашение между Минпромторгом и «Автоматикой» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» заключили 15 июня 2021 года.

Согласно документу, с 2021 по 2024 год предприятие должно было получить несколькими платежами субсидию в 400 млн 746 тыс. рублей. Средства должны были выплачиваться в рамках проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи».

Соглашение подразумевало, что концерн сам разработает аппаратное и программное обеспечение устройств для обеспечения широкополосного доступа для станций спутниковой связи на подвижных объектах.

Эти системы должны обеспечить пассажиров быстрым интернетом, в том числе через Wi-Fi.

Как отмечал в 2021 году исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, один из образцов уже прошел тестирование в вагоне пассажирского поезда. Он заявил, что при разработке систем применялись передовые технологии. 

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В августе прошлого года госкорпорация представила линейку антенных систем целиком. А в 2023 году ожидалось серийное производство.

Как выяснил Минпромторг в рамках проверки минувшей весной, «Автоматика» использовала приобретенное в Китае ПО, исходные коды которого у предприятия отсутствуют. Также компоненты всей системы оказались импортными, это нарушает условия соглашения.

В самом ведомстве подтвердили, что проверка имела место, однако не уточнили ее результат.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock

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