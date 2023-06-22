Структура «Ростеха» выдавала китайские антенные системы за собственные — «Ъ»

Минпромторг направил в Следственный комитет материалы о возможном мошенничестве со стороны АО «Концерн "Автоматика"», которое входит в «Ростех», пишет «Коммерсантъ». Ведомство с помощью правоохранительных органов намерено возвратить 300 млн рублей, которые были выделены предприятию на разработку спутниковой связи.

Предприятие получило порядка 300 млн рублей компенсации за создание антенных систем для обеспечения спутниковой связи в машинах, поездах, а также в самолетах и водном транспорте.

Соглашение между Минпромторгом и «Автоматикой» о предоставлении из федерального бюджета субсидии на обеспечение части затрат на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры» заключили 15 июня 2021 года.

Согласно документу, с 2021 по 2024 год предприятие должно было получить несколькими платежами субсидию в 400 млн 746 тыс. рублей. Средства должны были выплачиваться в рамках проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи».

Соглашение подразумевало, что концерн сам разработает аппаратное и программное обеспечение устройств для обеспечения широкополосного доступа для станций спутниковой связи на подвижных объектах.

Эти системы должны обеспечить пассажиров быстрым интернетом, в том числе через Wi-Fi.

Как отмечал в 2021 году исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, один из образцов уже прошел тестирование в вагоне пассажирского поезда. Он заявил, что при разработке систем применялись передовые технологии.

В августе прошлого года госкорпорация представила линейку антенных систем целиком. А в 2023 году ожидалось серийное производство.

Как выяснил Минпромторг в рамках проверки минувшей весной, «Автоматика» использовала приобретенное в Китае ПО, исходные коды которого у предприятия отсутствуют. Также компоненты всей системы оказались импортными, это нарушает условия соглашения.

В самом ведомстве подтвердили, что проверка имела место, однако не уточнили ее результат.

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