«Ростех» разработал банкомат с функцией рециркуляции наличных денег

«Ростех» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» представил первый российский банкомат с функцией полной рециркуляции банкнот, сообщила пресс-служба госкорпорации. Банкомат имеет замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию.

Технология рециркуляции наличных (cash recycling) позволяет использовать банкноты, внесенные одним клиентом, для выдачи другим. Модуль рециркуляции наличных прошел сертификацию и одобрен к использованию Банком России.

Банкомат выполняет бесконтактные операции с картами, считывает штрих-коды и QR-коды, печатает чеки и выписки. Также он оборудован эскроу-юнитом для высокоскоростного приема купюр пачками. Кроме того, банкомат оснащен камерой для фиксации операций клиентов.

«Потребность в банкоматах в России составляет около 20 тыс. аппаратов в год. Правительство установило квоты на закупку российских кассовых терминалов и банкоматов в размере 18% на этот год и 20% на 2022-2023 годы. Таким образом, потребность в банкоматах российского производства оценивается на уровне 5 тыс. устройств в год», — отметил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Еще одной новинкой, представленной «Ростехом», стал терминал для приема оплаты, который выступает как альтернатива привычным кассам, например, при оплате билетов в кинотеатры и развлекательные центры. Терминал выполнен в современном дизайне и оборудован сенсорным экраном. Банкомат и терминал оборудованы цельной закаленной сенсорной панелью, которая обеспечивает антивандальную защиту и работоспособность в экстремальных условиях.

Особенностью устройств является модульная конструкция, которая позволяет комплектовать банкомат и терминал необходимыми заказчику компонентами и оперативно добавлять нужные функции. Таким образом, функционал можно расширить без замены устройств, что снижает стоимость эксплуатации.

Проектирование, программирование и изготовление банкоматов и терминалов осуществляется в России на «НПП «Сигнал» концерна «Автоматика» «Ростеха» в партнерстве с «САГА Роботикс». Техническая поддержка предусмотрена на всей территории РФ.

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Фото: «Ростех»