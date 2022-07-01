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«Ростех» создал быстрозарядную станцию для электрокаров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Концерн «Уралвагонзавод» «Ростеха» представит 4-7 июля на Иннопроме свою быстрозарядную станцию для электромобилей. Ее мощность составит 150 кВт: заряд на 80% за 20 минут. Об этом RB рассказали в пресс-службе корпорации.

«Ростех» создал быстрозарядную станцию для электрокаров

Станцию разработали в «НПО «Электромашина». Она оснащена интеллектуальной системой «Амасис 2.0», которая обеспечит станции видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi.

Электрозаправочные «хабы» можно будет дополнительно оснастить системой накопления энергии на случай недостаточной мощности у точки присоединения. Станции будут также включать само оборудование устройства, строительно-монтажные работы и адаптированную «Амасис 2.0». 

Разработчики также могут создать станции мощностью 44 кВт. Сейчас проектом заинтересовались несколько регионов России.

Летом 2021 года правительство России утвердило концепцию развития производства электротранспорта и инфраструктуры для его использования до 2030 года. К этому году каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим, а число электрозаправок должно вырасти до 72 тыс. 

Фото на обложке: Unsplash

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