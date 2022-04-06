«Ростех» разработал роутер с защитой от хакеров на базе отечественного процессора

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал на базе отечественного процессора роутер для создания информационной инфраструктуры, защищенной от хакерских атак, сообщила пресс-служба госкорпорации. Модульная структура позволяет кастомизировать устройство под нужды конкретного предприятия.

Сервисный роутер с высоким уровнем защиты, предназначен для применения в небольших компаниях со штатом до 50 человек.

«Устройство под управлением процессора "Байкал BE-T1000" имеет специальные механизмы для защиты от DoS- и DDoS-атак, нацеленных на пользователей. Кроме того, роутер оснащен PoE-портами (PoE – Power over Ethernet), через которые происходит одновременная передача данных и электропитания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволяет развернуть систему видеонаблюдения высокой четкости и организовать доступ к видео-конференц-связи.

Программное обеспечение роутера является полностью отечественным, его аппаратная платформа произведена на территории РФ. Таким образом, роутеры смогут получить статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), подчеркнул исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Реестр ТОРП является часть Единого реестра российской радиоэлектронной продукции, который ведет Минпромторг. Наличие статуса ТОРП позволяет телеком-оборудованию использоваться в проектах по импортозамещению, реализуемых госкомпаниями, ведомствами и бизнесом с госучастием.

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