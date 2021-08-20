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«Ростех» сформирует национального вендора для отечественных сетей 4G, 5G и 6G

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Госкорпорация «Ростех» учредила специализированную компанию «Спектр», которая должна стать «национальным вендором» для 

отечественных сетей 4G, 5G и 6G. Вокруг компании планируется развернуть «технико-производственную кооперацию» российских производителей оборудования для сетей связи.

«Ростех» сформирует национального вендора для отечественных сетей 4G, 5G и 6G

Гендиректором компании назначен Павел Смирнов, ранее возглавлявший НИИ «Масштаб», председателем совета директоров стал директор по особым поручениям госкорпорации Василий Бровко, сообщил «Коммерсантъ».

В госкорпорации отметили, что проект готовится не первый год. Согласно дорожной карте развития 5G в стране, утвержденной в конце прошлого года, расходы на создание инфраструктуры должны составить 208,15 млрд рублей, причем только 28,8 млрд рублей привлекут из госбюджета. Остальные средства, как предполагается, привлекут «Ростех» и «Ростелеком».

При этом Госкомиссия по радиочастотам поставила мобильным операторам условие — с 2023 года желающие использовать частоты 800 МГц и 2600 МГц должны также закупать российские решения для 4G, а для связи новых поколений оборудование должно быть российским по умолчанию.

Проект «Ростеха» — первый шаг к монополизации рынка телекоммуникационного оборудования в России, считают эксперты.

При этом перед новым игроком стоит амбициозная задача — к 2023 году создать оборудование для нового поколения сетей 5G и подготовить инфраструктуру для обеспечения связью 4G федеральных трасс и малонаселенных пунктов.

В Ericsson отметили, что в России нет опыта разработки и выпуска коммерческого оборудования для сетей 2G, 3G и 4G. «В каждом поколении связи требуется около десяти лет, чтобы пройти от стандартизации до коммерческого запуска», — заявили в компании.

Кроме того, ведущая мобильная система обычно использует аппаратные компоненты от сотни специализированных поставщиков из более чем 30 стран, поэтому в Ericsson считают, что нереалистично полагать, что одна страна может быть самодостаточной во всех областях аппаратных компонентов и технологий.

В компании напомнили, что аппаратное обеспечение Ericsson 5G-ready было готово в 2015 году, а ПО протестировано и запущено в эксплуатацию в 2018–2020 годы, а вывести на рынок качественный продукт за меньшее время маловероятно.

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Фото:  GaudiLab / Shutterstock

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