«Ростех» привлек 1 млрд рублей частных инвестиций на разработку экзопротезов

«Ростех» в партнерстве с компанией «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») начнет производство высокотехнологичных комплектующих для экзопротезов, об этом рассказали в «Ростехе». В рамках сотрудничества планируется открыть сеть протезно-ортопедических мастерских.
Как рассказал заместитель гендиректора госкорпорации Максим Выборных, участие в проекте частного капитала ускорит создание сети и простимулирует разработку комплектующих. Для реализации задач «Ростеху» удалось привлечь 1 млрд рублей прямых инвестиций. Само производство запустят на базе протезного завода МПО «Металлист».
В первую очередь предприятие займется выпуском коленных модулей с механическими и пневматическими узлами, а также протезов стоп из углеродного волокна. Начать производство комплектующих для будущих мастерских планируется уже во втором квартале 2023 года.
В перспективе развития проекта — внедрение бионических технологий. За два года планируется вывести производство на полную мощность.
Фото на обложке: VK Studio /
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