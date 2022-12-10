«Ростех» увеличил производство 3D-деталей для авиадвигателей на 179%

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Госкорпорации «Ростех» сообщил, что прирост объемов производства продукции методом 3D-печати в 2022 году составил 179%.
Это в 2,8 раз больше, чем было в 2021 году, уточняет «Российская газета» со ссылкой на выступление гендиректора ЦАТ Владислава Кочкурова на форуме «Лидер-Форуме: аддитивные технологии – расширяя горизонты», где также участвовали «Росатом», «Роскосмос» и др.
Спикер ЦАТ также отметил, что «аддитивные технологии стали неотъемлемой частью техпроцессов в современной промышленности».
Напечатанные на 3D-принтере детали — более легкие без ущерба прочности. Такие «выращенные» изделия используются в том числе в новых авиационных двигателях ПД-14 и ПД-8 (последний рекомендован для Sukhoi Superjet New и Бе-200).
ПД-14 — первый в РФ двигатель, который разрабатывался методом безбумажного проектирования, то есть все этапы проходили исключительно в цифровом формате: от инженерных расчетов до сопровождения производства.
«В рамках инвестиционной программы на 2023 год планируется дальнейшее пополнение парка оборудования установками отечественного производства», – сообщил Кочкуров.
Он также отметил, что в ближайшее время ЦАТ намерен дать старт образовательной программе для будущих специалистов по 3D-печати на базе Московского авиационного института.
Фото на обложке: Unsplash
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