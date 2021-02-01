Венчурный фонд «Ростеха» инвестировал в разработчика IoT-решений для строительства «Содис Лаб»

Фонд «Индустрия 4.0», созданный при участии госкорпорации «Ростех», вошел в капитал российского разработчика IoT-решений для строительной отрасли «Содис Лаб». Сумма сделки не раскрывается. Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Инвестиции будут направлены на разработку новых продуктов, маркетинг и развитие продаж.

В рамках сделки также планируется технологическое партнерство и вывод на международные рынки комплексных инфраструктурных проектов, реализуемых дочерними компаниями «Ростеха».

«Содис Лаб» специализируется на разработке систем:

информационного моделирования зданий (BIM — Building Information Modeling),

онлайн-мониторинга состояния конструкций (SHM — Structural Health Monitoring),

управления эксплуатацией зданий (FM — Facility Management).

«В том числе, они [технологии "Содис Лаб"] будут востребованы в многочисленных строительных проектах "Ростеха", в проектах внедрения систем "умного" и "безопасного" города в регионах страны», — отметил замгендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

«Содис Лаб» была создана в 2011 году. В числе реализованных проектов компании — система онлайн-мониторинга гражданских объектов в «Лахта-центре» Санкт-Петербурга, а также комплексная система онлайн-мониторинга и управления инженерными системами на стадионе «Фишт» в Сочи.

По словам гендиректора и основатель «Содис Лаб» Андрея Шахраманьяна, «Ростех» в лице своих промышленных объектов является «огромным рынком» для разработчика IoT-решений.

По данным ЕГРЮЛ, на момент написания новости 100% капитала ООО «Содис Лаб» принадлежит Шахраманьяну.

Инвесттоварищество «Индустрия 4.0» было создано в 2018 году при участии госкорпорации «Ростех» в рамках стратегии по развитию инноваций и выхода на новые рынки.

«Ростех», по собственным данным, объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности: авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и другие. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «Автоваз», «Камаз», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод, «Швабе», концерн «Калашников» и другие.

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