Глава «Ростелекома» заявил об утечке в сеть личных данных всех россиян

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в сеть утекли персональные данные каждого россиянина, из-за чего растет риск «проникновения в нашу жизнь». Об этом он сообщил на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», передает ТАСС.

«Что важно отметить: в основе массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил», — рассказал Осеевский.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация создает возможность для «различного рода способов проникновения в нашу жизнь».

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в результате утечек в открытом доступе оказались персональные данные около 90% россиян. К такому выводу пришли специалисты банка, проанализировав утечки за 2023 и начало 2024 годов.

В ноябре Forbes узнал, что в Госдуме планируют увеличить минимальный оборотный штраф для бизнеса за повторную утечку информации с 0,1% до 1% от годовой выручки. Такая мера содержится в новой версии соотвествующего законопроекта, который готовится ко второму чтению.

В середине октября стало известно, что структура «Ростелекома» ГК «Солар» купила 100% аудитора в сфере кибербезопасности Digital Security. Покупка позволит «собрать одну из крупнейших команд специалистов в области пентеста (тестирование безопасности на проникновение) в России» для реализации «масштабных проектов, включая разработку новых экосистемных решений», заявили в «Соларе».

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