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«Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы за 1,7 млрд рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Ростелеком» стал владельцем компании ООО «ТВЕ-Телеком» – платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов. Сумма сделки составила 1,7 млрд рублей. Платформа войдет в состав «Ростелекома» как дочерняя компания.

«Ростелеком» приобрел провайдера MVNE-платформы за 1,7 млрд рублей

Сообщается, что сумма сделки в 1,7 млрд может быть скорректирована при условии достижения определенных показателей по KPI.

ООО «ТВЕ-Телеком» войдет в состав группы «Ростелеком» и станет ее дочерней компанией. В «Ростелекоме» отметили, что приобретение компании позволит увеличить темпы роста бизнеса по части виртуальных операторов мобильной связи (MVNO). «ТВЕ-Телеком» станет «центром компетенций» по запуску новых проектов, связанных с MVNO.

Платформу «ТВЕ-Телеком» использует оператор мобильной связи Tele2 для обслуживания проектов с клиентской базой более 1 млн пользователей, связанных с виртуальными мобильными операторами.

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