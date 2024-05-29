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Структуре «Ростелекома» разрешили выкупить долю Nokia в совместном предприятии

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Структуре «Ростелекома» разрешили выкупить долю Nokia в совместном предприятии. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Структуре «Ростелекома» разрешили выкупить долю Nokia в совместном предприятии

Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет ООО «Рестрим» выкупить 49% долей Nokia Solutions & Networks в совместном с «Ростелекомом» предприятии «РТК — Сетевые технологии». Документ опубликован на портале правовой информации. 

Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 года. В «Ростелекоме» подчеркнули, что продолжение работы компании в предыдущей модели бизнеса оказалось невозможным.

Стороны не раскрыли суммы сделки и ее детали. Сделка будет закрыта в ближайшее время.

Совместное предприятие Nokia и «Ростелеком» основали в 2018 году. Структура «Ростелекома» получила в капитале компании 51%, Nokia – 49%.

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock

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