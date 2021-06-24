«Ростелеком» и резидент «Сколково» Qligent создадут совместное предприятие

Резидент «Сколково» Qligent – поставщик enterprise-решений по доставке контента, и «Ростелеком» создадут совместное предприятие. Их целью будет разработка и вывод на рынок предложений по управлению и повышению эффективности ИТ-инфраструктуры для клиентов сегментов В2В и B2G.

Партнеры подписали обязывающие документы по приобретению доли в 25% уставного капитала компании «Комплексные аналитические решения» (КАС), сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Совместный продукт позволит повысить функциональность и конкурентоспособность наших сервисов с видеопотоками обеспечивая высочайшее качество передачи на всех этапах – от студии телевидения до зрителя или от камеры видеонаблюдения до системы интеллектуальной аналитики», – отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Компании будут разрабатывать и выводить на рынок предложения по управлению и повышению эффективности ИТ-инфраструктуры для клиентов сегментов В2В и B2G.

Технологии Qligent будут интегрированы в продукты. По условиям сделки, в КАС будут передана исключительная бессрочная лицензия на их программное обеспечение. Все его дальнейшие модификации и разработки будут интеллектуальной собственностью совместного предприятия.

«Планируется разработка ПО для интеграции сбора и дальнейшей аналитики видеоданных от различных решений, созданных для государственных и коммерческих цифровых платформ (цифровой регион, умный и безопасный город, электронное правительство и других)», – пояснили в пресс-службе «Ростелекома».

Qligent – инновационная российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке и поставке промышленных решений для контроля качества медиа сервисов и доставки контента. Образована в 2013 году, а с 2014-ого является резидентом «Сколково».

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