«Ростелеком» учредил компанию по разработке инструментов обработки данных «Тдата»

Структура «Ростелекома» учредила компанию «Тдата». Она будет развивать технологии хранения и обработки данных. Подобные разработки от ушедших из России SAP и Oracle используют консалтинговые компании.
Среди заказчиков «Ростелекома» — уже бывшее российское подразделение международной Accenture, а услугами платформы пользуется подконтрольный оператору Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Создание отдельной компании поможет привлечь новых заказчиков, считают эксперты, однако они не исключили, что это может потребоваться «Ростелекому» и для продажи бизнеса.
Кроме того, обособление бизнеса может повысить интерес к разработке со стороны не принадлежащих «Ростелекому» операторов. Глава TelecomDaily Денис Кусков полагает, что структура может стать единой точкой входа как для внешних заказчиков, так и для внутренних нужд компании.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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