«Ростелеком» повысит цены на домашний интернет на 5%

С января 2024 года «Ростелеком» повысит цены на домашний интернет на 5–6%. Его абоненты уже получают уведомления об изменениях тарифных планов, узнали «Ведомостям».

В среднем повышение будет ниже уровня инфляции и составит 5%, около 30 рублей в месяц. При этом цены для бльшинства абонентов останутся без изменений.

Среди причин повышения — растущие объемы потребляемого трафика, при котором невозможно обеспечивать стабильно высокое качество и надежность услуг, поддерживать работоспособность инфраструктуры и развивать ее.

«Ростелеком» не информировал ФАС о предстоящем повышении тарифов, сообщил представитель службы. При этом обязанность о таком информировании законодательством не предусмотрена.

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