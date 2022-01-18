«Ростелеком» до конца года объединит сайт госуслуг с Единой биометрической системой

До конца 2022 года «Ростелеком» объединит сайт госуслуг с Единой биометрической системой. Контракт на это заключен в декабре прошлого года с Минцифры. Стоимость работы — 1,2 млрд рублей, срок завершения — 5 декабря.

Благодаря этому пользователи смогут входить на портал с помощью биометрии. А через мобильное приложение планируется собирать с граждан биометрические слепки с помощью смартфонов и планшетов, сообщил «Коммерсантъ».

По словам источника издания в правительстве, после завершения интеграции россиян будут стимулировать сдавать биометрию, в том числе ограничив отказников от передачи биометрических данных в получении некоторых госуслуг онлайн.

Собеседник газеты также добавил, что привязка биометрии к аккаунту на портале госуслуг повысит безопасность операций. «Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет», — сказал он.

Минцифры планировало к 2024 году собрать около 70 млн биослепков россиян, но в единой системе зарегистрировано только 180 тыс.

В 2022 году ведомство намерено расширить проекты по оплате проезда с помощью биометрии и прохождению контроля в аэропортах, сообщили в его пресс-службе.

Оплату проезда с помощью лица запустили в прошлом году в московском метро, технологию тестируют в Шереметьево и Домодедово. Сдача биометрии будет добровольной, а у пользователя будут альтернативные возможности получения сервисов, отметил представитель Минцифры.

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов предположил, что без сдачи биометрии пользователи не смогут удаленно взять кредит, затем — получить загранпаспорт, водительские праваа и т. д.

При использовании мобильного приложения также существуют риски утечки данных, напомнила глава InfoWatch Наталья Касперская отметила риски утечек при использовании приложения. Приложения на смартфонах контролируются производителями телефона и платформой, с которой скачаны, поэтому им могут быть доступны биометрические данные, объяснила она.

Мошенники могут получить, по ее словам, данные через установку вредоносного ПО на смартфон или использование социнженерии.

К тому же, добавила она, нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использующий технологии Deep Fake.

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