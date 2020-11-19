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«Ростелеком» купит компанию-разработчика софта по управлению отходами «Большая тройка»

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Ростелеком» решил купить 51% компании «Большая тройка», которая занимается автоматизацией переработки отходов. Сумма сделки составит 1,27 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.

«Ростелеком» купит компанию-разработчика софта по управлению отходами «Большая тройка»

«Большая тройка» разрабатывает программное обеспечение для автоматизации сбора мусора и отслеживания его передвижений, зарегистрирована в Сколково. Она сохранит команду (54 человека) и войдет в состав «Ростелекома» как дочернее общество.

Выручка компании за 2019 год составила 533 млн рублей, по итогам этого года в «Большая тройке» ожидают выручку в размере около 1,3 млрд рублей. Сейчас 37,5% долей компании— у её гендиректора Артема Седова, 36,5% принадлежат техдиректору Михаилу Фаворову и 25% — Юрию Чечихину.

«Ростелеком» выкупит 1% и call-опционы на 50% долей, реализация намечена на первую половину 2021 года. Сделка оформлена через «дочку» оператора «Башинформсвязь».

«Большая тройка» уже работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России, сделка позволит расширить географию благодаря экосистеме «Ростелекома», считает Артем Седов. 

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«Ростелеком» приравнивает потенциал приобретаемого бизнес-кластера к таким направлениями, как информационная безопасность и облачные сервисы, пояснил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

Фото: Unsplash

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