«Ростелеком» купит компанию-разработчика софта по управлению отходами «Большая тройка»

«Ростелеком» решил купить 51% компании «Большая тройка», которая занимается автоматизацией переработки отходов. Сумма сделки составит 1,27 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.

«Большая тройка» разрабатывает программное обеспечение для автоматизации сбора мусора и отслеживания его передвижений, зарегистрирована в Сколково. Она сохранит команду (54 человека) и войдет в состав «Ростелекома» как дочернее общество.

Выручка компании за 2019 год составила 533 млн рублей, по итогам этого года в «Большая тройке» ожидают выручку в размере около 1,3 млрд рублей. Сейчас 37,5% долей компании— у её гендиректора Артема Седова, 36,5% принадлежат техдиректору Михаилу Фаворову и 25% — Юрию Чечихину.

«Ростелеком» выкупит 1% и call-опционы на 50% долей, реализация намечена на первую половину 2021 года. Сделка оформлена через «дочку» оператора «Башинформсвязь».

«Большая тройка» уже работает с 170 операторами по управлению отходами в 60 регионах России, сделка позволит расширить географию благодаря экосистеме «Ростелекома», считает Артем Седов.

«Ростелеком» приравнивает потенциал приобретаемого бизнес-кластера к таким направлениями, как информационная безопасность и облачные сервисы, пояснил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

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