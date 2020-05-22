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«Ростелеком» вложится в IT-компанию «ВойсЛинк»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Ростелеком» приобретет долю в российском производителе «ВойсЛинк», работающем на рынке построения интеллектуальных транспортных систем. Оператор получит 51% в компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

«Ростелеком» вложится в IT-компанию «ВойсЛинк»

«Ростелеком» заключил юридически обязывающее соглашение о покупке доли в «ВойсЛинке» через свою дочернюю компанию «Башинформсвязь».

«ВойсЛинк» оказывает услуги в сфере информационных технологий и системной интеграции. Работает на IT-рынке в 2006 года.

Компания предлагает комплекс работ в области построения телекоммуникационных, инженерных, информационных систем и систем безопасности, а также консалтинг и сервисное обслуживание.

В «Ростелекоме» называют покупку «ВойсЛинка» важным приобретением с точки зрения развития системы цифровых смарт-сервисов оператора.

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Pandemic Hackathon

24 мая 2020

Survival Tech

26 мая 2020

Разведка боем

27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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