«Ростелеком» приобрел 60% в разработчике платформы делового туризма «Кортеос»

«Ростелеком» инвестировал в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос». Компания приобрела в нем 60%, передает ТАСС со ссылкой на президента-финансового директора «Ростелекома» Сергея Анохина.
Доля приобретена у частного инвестора, при этом основатели проекта сохранили свои доли. Corteos Platform представляет собой систему управления корпоративными поездками, улучшает взаимодействие между туристическими агентствами и их клиентами.
Компания предлагает свой продукт в виде облачного SaaS-решения и в формате on-premise.
По словам Анохина, сделка выгодна «Ростелекому» с точки зрения эффективных инвестиций. Она позволит расширять портфель решений для корпоративного сегмента. Компания «Кортеос» была запущена в 2012 году. Сегодня с помощью платформы оформляется свыше 7,5 тыс. деловых поездок ежедневно.
Фото на обложке: TierneyMJ /
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