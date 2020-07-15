«Ростелеком» приобрел долю в «Форкам» для развития ЖКХ в Москве
«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% в компании «Форкам». Это поставщик программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством. «Ростелеком» пользуется услугами «Форкам» в рамках проекта по развитию инфраструктуры ЖКХ Москвы, сообщается в пресс-релизе провайдера.
«Форкам» — это поставщик программных решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ. Компания выпускает софт для организации учета, планирования и содержания объектов городской инфраструктуры. Она также контролирует работу подрядных организаций и инвентаризацию жилищно-коммунальных объектов.
Продукты «Форкам» помогут «Ростелекому» в построении Единой системы телеметрического контроля транспортных средств и выездных бригад в Москве, говорят в компании. Проект реализуется по контракту с Департаментом ЖКХ.
«В этом проекте компания «Форкам» помогает нам с программными продуктами по сверке количества оказанных услуг, а также мониторингу и контролю достоверности данных», — рассказала руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко.
Фото: Unsplash
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