«Ростелеком» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% в компании «Форкам». Это поставщик программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством. «Ростелеком» пользуется услугами «Форкам» в рамках проекта по развитию инфраструктуры ЖКХ Москвы, сообщается в пресс-релизе провайдера.



«Ростелеком» приобрел долю в «Форкам» для развития ЖКХ в Москве