«Ростелеком» приобретет федерального оператора медиауслуг «Синтерра Медиа»

Российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» заключил соглашение о приобретении 100% акций федерального оператора медиауслуг «Синтерра Медиа». Сумма сделки составляет 1,5 млрд рублей с возможностью отложенного платежа. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

«Синтерра Медиа» войдет в состав группы «Ростелеком» как дочернее общество, но сохранит ключевой персонал и компетенции. В настоящее время владельцем акций «Синтерра Медиа» является группа компаний «МТТ».

Ожидается, что сделка усилит конкурентные позиции «Ростелекома» в сегментах наземной доставки видеоконтента и предоставления технологий для профучастников медиарынка.

«Синтерра Медиа» специализируется на:

доставке видеоконтента и обеспечении связи с мест проведения событий до аппаратных телекомпаний;

подаче телепрограмм на сети распространения и операторов платного телевидения в России и за рубежом;

услугах медиацентра;

предоставлении выделенных каналов связи и иных сервисов.

«“Синтерра Медиа” — качественный актив со стабильным финансовым состоянием и устойчивой бизнес-моделью. Его приобретение решает важную стратегическую задачу консолидации рынка наземной доставки ТВ-сигнала в сегменте корпоративных заказчиков», — комментирует старший вице-президент «Ростелекома» Анна Шумейко.

«Ростелеком» — крупный российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех потребительских сегментах рынка. Компания оказывает услуги высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг широкополосного доступа превышает 13,4 млн, платного телевидения — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.

Также компания разрабатывает инновационные решения в сферах кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, электронного правительства, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

«Синтерра Медиа» занимается наземной доставкой и распределением медиаконтента. Среди клиентов оператора — «Первый канал», ВГТРК, НТВ, «СТС Медиа», «Триколор ТВ», МТС, «Билайн», «Мегафон», Eurovision, Globecast и другие. По собственным данным, выручка компании в 2019 году составила около 800 млн рублей.

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