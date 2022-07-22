«Ростелекому» грозит суд из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Ростелекома». Провайдеру грозит суд из-за утечки данных клиентов. Когда именно составили протокол и какой участок его направили не уточняется.

С января Роскомнадзор направил свыше 10 протоколов о нарушениях в области персональных данных в судебный участок № 422 по Таганскому району Москвы. Среди ответчиков — WhatsApp, Zoom, Ookla и другие, пишут «Ведомости».

Информации по протоколу в отношении «Ростелекома» за последнее время в картотеке нет. Органы Таганского райсуда пока не получали протокол РКН в отношении провайдера, отметила представитель суда.

В июне Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о слитых в сеть данных внутренних аккаунтов сотрудников провайдера и утечке информации о клиентах сервиса «Умный дом» «Ростелекома».

По первому сливу компания сообщила, что проводит внутреннее расследование на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в конце прошлого года скопировал часть внутреннего справочника. По второму не стала сообщать деталей.

Минцифры в середине июля стало обсуждать варианты смягчения законопроекта о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных. Так, их размер может быть снижен или штрафа не будет вовсе за первый инцидент.

Компании настаивают, что на фоне экономической ситуации жесткая ответственность за утечки ухудшит условия ведения бизнеса.

Ведомство еще в мае согласовало законопроект, который предполагает введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если предприятие своевременно не сообщило об утечке Роскомнадзору.

6 июня Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О персональных данных» — они вводят обязанность для всех компаний сообщать Роскомнадзору об утечках личной информации граждан. Бизнес обязан сообщать в Роскомнадзор об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных.

Сейчас штраф для юрлиц за утечку данных по ст. 13.11 КоАП составляет от 60 тыс. до 100 тыс рублей, при повторном правонарушении — до 500 тыс. рублей.

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