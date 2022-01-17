Ростелеком протестирует 5G в метро трех крупных городах России

«Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ) две заявки на выделение частот для тестирования 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Эксперименты оператор планирует проводить как на наземных станциях, так и под землей.
Для этого компании необходимо выделить диапазон частот 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц для наземных объектов, а также 3,4–3,8 ГГц для подземных станций, сообщили «Известия».
Для полноценного появления сетей 5G в России, по мнению экспертов, нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, иначе отечественные компании утратят конкурентоспособность в сравнении с зарубежными.
В «Мегафоне» отметили, что ключевое преимущество этих частот перед другими заключается в том, что они позволяют обеспечивать самый оптимальный баланс между покрытием сети и скоростью интернета.
Глава TelecomDaily Денис Кусков считает, что использовать такие частоты в России для 5G проблематично. Потому что диапазон плотно занят средствами спутниковой связи различного назначения. Договориться о допуске 5G к этим частотам операторы и чиновники пытаются уже несколько лет.
Заявка компании в ГКРЧ говорит о том, что вопрос об использовании 3,6 ГГц операторами 5G не закрыт, и его решение рано или поздно может сдвинуться с мертвой точки.
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Фото на обложке: YuryKara /
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