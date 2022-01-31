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«Ростелеком» планирует купить игровую платформу GFN.ru

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Ростелеком» намерен купить контроль в игровой платформе GFN.ru. Инвестиции в компанию могут составить около 1,5 млрд рублей. Деньги платформа потратит на дополнительное оборудование и выход за рубеж.

«Ростелеком» планирует купить игровую платформу GFN.ru

Доля нового участника составит 51%, а SFI — 25%, а у исполнительного директора Павла Троицкого останется 24%, сообщили источники «Коммерсанту».

По оценке основателя портала rawg.io Гаджи Махтиева, стоимость GFN.ru сейчас около 3 млрд рублей. 

Эксперты полагают, что сделка поможет «Ростелекому» занять лидирующие позиции на одном из самых быстрорастущих рынков. Сейчас компания конкурирует в этой сфере с My.Games (подразделение VK), МТС (работает на базе с GFN.ru) и «Сбером» (сервис SberPlay). 

GFN.ru в 2019 году запустила группа «Сафмар». Она вложила в проект более 1 млрд рублей. Платформа занимается запуском компьютерных игр напрямую из облачных серверов. 

GFN.ru есть в России, Беларуси, Украине, Армении, Казахстане, Узбекистане и др. странах. По итогам 2020 года выручка GFN.ru составила 177 млн рублей, убыток — 382 млн рублей.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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