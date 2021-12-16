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«Ростелеком» запустит нейросеть для наблюдения за работниками ЖКХ

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

«Ростелеком» собирается запустить созданную на основе искусственного интеллекта нейросеть, которая будет контролировать работу коммунальных служб в российских регионах.

«Ростелеком» запустит нейросеть для наблюдения за работниками ЖКХ

С помощью камер видеонаблюдения нейросеть начнет отслеживать уборку снега, открытые люки, проблемы с освещением и граждан, выкидывающих мусор мимо баков, пишут «Известия».

Систему CitySoft, которую разрабатывает «Ростелеком», уже готовятся запустить в Казани. Основной акцент при ее работе будет сделан на уборку дорог. Камеры установят на общественном и специальном транспорте.

Конкурс за 80 млн рублей на оказание услуг по контролю за сферой ЖКХ с использованием нейросети, подключенной к 110 тысячам камер видеонаблюдения на входах в дома и во дворах, объявили в Москве.

Столица уже два года использует нейронную сеть в городской системе видеонаблюдения. Новая закупка связана с истечением срока предыдущего контракта. Система анализирует скриншоты с камер, а снимки с недочетами уже передаются операторам. Искусственный интеллект распознает 12 типов нарушений, в том числе складирование снега на газонах, заваленные детские площадки, незаконные граффити, сорняки на клумбах. 

После внедрения нейросети в России может быть сформирована база данных нарушений в области ЖКХ.

Всего на цифровизацию ЖКХ власти России до 2030 года планируют потратить 375 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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