«Ростелеком» запустит нейросеть для наблюдения за работниками ЖКХ

«Ростелеком» собирается запустить созданную на основе искусственного интеллекта нейросеть, которая будет контролировать работу коммунальных служб в российских регионах.

С помощью камер видеонаблюдения нейросеть начнет отслеживать уборку снега, открытые люки, проблемы с освещением и граждан, выкидывающих мусор мимо баков, пишут «Известия».

Систему CitySoft, которую разрабатывает «Ростелеком», уже готовятся запустить в Казани. Основной акцент при ее работе будет сделан на уборку дорог. Камеры установят на общественном и специальном транспорте.

Конкурс за 80 млн рублей на оказание услуг по контролю за сферой ЖКХ с использованием нейросети, подключенной к 110 тысячам камер видеонаблюдения на входах в дома и во дворах, объявили в Москве.

Столица уже два года использует нейронную сеть в городской системе видеонаблюдения. Новая закупка связана с истечением срока предыдущего контракта. Система анализирует скриншоты с камер, а снимки с недочетами уже передаются операторам. Искусственный интеллект распознает 12 типов нарушений, в том числе складирование снега на газонах, заваленные детские площадки, незаконные граффити, сорняки на клумбах.

После внедрения нейросети в России может быть сформирована база данных нарушений в области ЖКХ.

Всего на цифровизацию ЖКХ власти России до 2030 года планируют потратить 375 млрд рублей.

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Фото на обложке: Unsplash